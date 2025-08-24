25 de agosto de 2025
VÍDEO: PM reage a assalto e 'mete bala' em assaltantes em SP

Por Da redação | São Paulo
Vídeo mostra um policial militar reagindo a uma tentativa de assalto e atirando contra os criminosos. O caso aconteceu na manhã deste sábado (23), em Osasco, na Grande São Paulo. A troca de tiros aconteceu por volta das 6h50, na rua Narciso Sturlini.

De acordo com informações preliminares, dois criminosos em uma motocicleta abordaram o agente. O policial reagiu, sacou a arma e atirou contra os assaltantes.

Um dos suspeitos foi atingido, mas conseguiu fugir com a ajuda do comparsa. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde ou se ele buscou atendimento médico.

A ocorrência aconteceu na área do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) e o caso será investigado pelo 6º Distrito Policial de Osasco.

