VÍDEO: PM reage a assalto e 'mete bala' em assaltantes em SP

Vídeo mostra um policial militar reagindo a uma tentativa de assalto e atirando contra os criminosos. O caso aconteceu na manhã deste sábado (23), em Osasco, na Grande São Paulo. A troca de tiros aconteceu por volta das 6h50, na rua Narciso Sturlini.

De acordo com informações preliminares, dois criminosos em uma motocicleta abordaram o agente. O policial reagiu, sacou a arma e atirou contra os assaltantes.