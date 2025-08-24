25 de agosto de 2025
Adeus, Bruno: vídeo flagra morte trágica de PM em perseguição

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Uma câmera de vigilância flagrou a morte trágica do soldado da Polícia Militar Bruno Eduardo Cordeiro, de 35 anos, ocorrida na tarde deste sábado (23). Ele sofreu um acidente de trânsito durante uma perseguição a uma motocicleta em São Vicente, no litoral de São Paulo.

Integrante do 39º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), Cordeiro estava em serviço quando ocorreu a tragédia. Ele atuava na corporação havia 7 anos e 8 meses e era casado, deixando esposa, uma filha, familiares e amigos.

Nota oficial da PM

Em comunicado, a Polícia Militar do Estado de São Paulo lamentou profundamente a morte do soldado: “Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família, aos amigos e todos que conviveram com o nosso irmão de farda. Descanse em paz, guerreiro. Sua memória viverá para sempre em nós”, diz a nota da corporação.

Comoção e homenagens

Colegas de farda e moradores da região prestaram homenagens ao policial, lembrado como um profissional dedicado ao serviço público e à segurança da população.

A morte de Bruno Eduardo Cordeiro reforça os riscos diários enfrentados pelos policiais militares em operações de rotina.

