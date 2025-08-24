Ex-comandante de companhia aérea é preso por suspeita de estupro

O comandante aposentado Jamil Areeki, de 66 anos, foi preso nesta sexta-feira (22) em Moema, zona sul de São Paulo, suspeito de estuprar duas funcionárias de um hotel em que estava hospedado. Areeki, que ajudou a fundar uma das maiores companhias aéreas do mundo, se aposentou em 2024.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas, com 21 e 33 anos, trabalhavam como camareiras e teriam sido assediadas em dias distintos, enquanto realizavam a limpeza do quarto ocupado pelo ex-comandante.

Detalhes do caso

Segundo depoimentos, Jamil teria usado o Google Tradutor para iniciar conversas sobre relacionamentos e filhos das vítimas. Em ambos os episódios, ofereceu gorjetas caso elas o beijassem.