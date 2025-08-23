Policial reage a tentativa de assalto em SP e suspeito é baleado

Um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto na manhã deste sábado (23), em Osasco, na Grande São Paulo. A troca de tiros aconteceu por volta das 6h50, na Rua Narciso Sturlini.

De acordo com informações preliminares, dois criminosos em uma motocicleta abordaram o agente. O policial reagiu, sacou a arma e atirou contra os assaltantes.

Um dos suspeitos foi atingido, mas conseguiu fugir com a ajuda do comparsa. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde ou se ele buscou atendimento médico.