Adeus, Bruno: PM morre em acidente durante perseguição

O soldado da Polícia Militar Bruno Eduardo Cordeiro, de 35 anos, morreu na tarde deste sábado (23) após sofrer um acidente de trânsito durante uma perseguição a uma motocicleta em São Vicente, no litoral de São Paulo.

Integrante do 39º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), Cordeiro estava em serviço quando ocorreu a tragédia. Ele atuava na corporação havia 7 anos e 8 meses e era casado, deixando esposa, uma filha, familiares e amigos.

Nota oficial da PM

Em comunicado, a Polícia Militar do Estado de São Paulo lamentou profundamente a morte do soldado: