Piloto de paraglider é resgatado após acidente em cidade do Vale

Um piloto de paraglider precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros na tarde deste sábado (23) após sofrer um acidente em uma área de mata no município de Bananal.

O homem perdeu o controle do equipamento e ficou preso em local de difícil acesso, mas conseguiu acionar o socorro.

De acordo com os bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 14h30. O próprio piloto entrou em contato com a corporação pelo telefone 193, informando que estava consciente, sem ferimentos graves, mas imobilizado em posição suspensa.