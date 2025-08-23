24 de agosto de 2025
ACIDENTE

Piloto de paraglider é resgatado após acidente em cidade do Vale

Por Da redação | Bananal
| Tempo de leitura: 1 min
Um piloto de paraglider precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros na tarde deste sábado (23) após sofrer um acidente em uma área de mata no município de Bananal.

O homem perdeu o controle do equipamento e ficou preso em local de difícil acesso, mas conseguiu acionar o socorro.

De acordo com os bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 14h30. O próprio piloto entrou em contato com a corporação pelo telefone 193, informando que estava consciente, sem ferimentos graves, mas imobilizado em posição suspensa.

Equipes foram deslocadas até o ponto indicado e realizaram o resgate com técnicas de salvamento em altura. Após a retirada, a vítima foi deixada em segurança.

