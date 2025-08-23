Policial é morto por bandido em delegacia; ele ia se casar

O policial civil Mayson Viana de Freitas, de 38 anos, foi morto a tiros dentro da própria delegacia em Laranjal do Jari, no sul do Amapá, na tarde desta sexta-feira (22).

O agente foi executado com a própria arma por um criminoso foragido da Justiça do Pará, durante o procedimento de prisão.

O caso gerou comoção entre colegas de trabalho e familiares. Mayson era noivo de uma biomédica e aguardava ansiosamente o nascimento do primeiro filho. Ele chegou a ser atendido por uma equipe médica, mas não resistiu aos ferimentos.

Execução e fuga