Auditores de esquema bilionário de propina têm elo com o Vale

São José dos Campos está na rota da investigação sobre o esquema bilionário de corrupção em créditos de ICMS que envolveu o empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma.

Dois auditores fiscais presos na operação têm ligação íntima com São José: Marcelo de Almeida Gouveia, detido em um apartamento na zona sul da cidade, e Artur Gomes da Silva Neto, apontado como “cérebro” do esquema, que é formado pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica).

Os investigados poderão responder por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.