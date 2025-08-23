Último adeus: Pyetro é enterrado sob forte comoção em São José

O enterro de Pyetro Gabriel da Silva Nogueira, de 7 anos, reuniu familiares, amigos e moradores de São José dos Campos em uma despedida marcada por comoção e dor.
Descrito como um menino feliz, sorridente, carismático e muito querido, Pyetro foi sepultado neste sábado (23), às 16h30, no Cemitério Maria Peregrina, em Santana, zona norte da cidade.
O garoto morreu tragicamente na tarde de sexta-feira (22), após ser atropelado ao correr para buscar uma bola durante uma brincadeira com amigos, no bairro Monte Castelo.
Tragédia no Monte Castelo
O acidente aconteceu por volta das 17h30, na avenida Senador Teotônio Vilela, região do Fundo do Vale. Pyetro foi atingido por um Chevrolet Cobalt conduzido por um homem de 42 anos, analista de sistemas.
Segundo o boletim de ocorrência, o motorista afirmou que seguia dentro do limite de velocidade e tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão porque a criança atravessou repentinamente a via.
O condutor permaneceu no local, acionou o resgate e prestou socorro, como determina a lei. Apesar da rápida chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e das tentativas de reanimação, Pyetro não resistiu e morreu ainda no local.
Investigação em andamento
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pelo Centro de Polícia Judiciária de São José dos Campos. Exames periciais vão apontar se houve imprudência por parte do motorista.