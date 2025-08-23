Último adeus: Pyetro é enterrado sob forte comoção em São José

O enterro de Pyetro Gabriel da Silva Nogueira, de 7 anos, reuniu familiares, amigos e moradores de São José dos Campos em uma despedida marcada por comoção e dor.

Descrito como um menino feliz, sorridente, carismático e muito querido, Pyetro foi sepultado neste sábado (23), às 16h30, no Cemitério Maria Peregrina, em Santana, zona norte da cidade.

O garoto morreu tragicamente na tarde de sexta-feira (22), após ser atropelado ao correr para buscar uma bola durante uma brincadeira com amigos, no bairro Monte Castelo.

Tragédia no Monte Castelo