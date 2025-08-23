Deic investiga morte de homem encontrado carbonizado em Taubaté

A Polícia Civil investiga a morte de um homem encontrado carbonizado em uma área rural de Taubaté e trabalha para identificar a vítima. O caso, registrado na tarde de sexta-feira (22), levanta suspeita de homicídio.
O corpo foi localizado por volta das 17h30, na Estrada do Taboão, próximo ao início da Estrada do João Pazin. Uma moradora passava pela região quando avistou a vítima caída e acionou a polícia.
Equipes da Polícia Militar foram ao local e confirmaram a ocorrência. O homem estava sem documentos e apresentava marcas de queimaduras.
A área foi isolada até a chegada da Perícia Técnica e de investigadores da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais). O corpo foi removido pela funerária São Benedito e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Taubaté, onde passará por exames para confirmar a identidade e a causa da morte.
A Polícia Civil instaurou inquérito para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.