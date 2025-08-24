Águia inicia mata-mata fora de casa contra o São Bento

O São José encara o São Bento na noite desta segunda-feira (25), a partir das 20h, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Paulista de 2025. Como tem melhor campanha, ganhou o direito de decidir a vaga em casa, no dia 30 de agosto, às 16h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.
Dono da melhor campanha no grupo 4 e a segunda melhor no geral, a Águia do Vale também é apontada como um dos favoritos ao título. Mas, nesta nova fase, não poderá errar e qualquer falha poderá ser fatal. O jogo desta noite terá transmissão ao vivo pelo canal de YouTube UlissesTV.
Dentro do planejamento da SAF para temporada, que visava o acesso à Série A-1 do Campeonato Paulista, o São José não conseguiu e caiu nas quartas de final para o Taubaté. Agora, na Copa Paulista, visa o título para conquistar o acesso à Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem e retornar ao cenário nacional.
Nesta última semana, a diretoria anunciou diversos reforços, sendo o mais recente o atacante Luis Araújo, que estava no Cascavel (PR). Assim, tem a expectativa de buscar essa vaga e, principalmente, fazer um bom resultado na ida.
E, no jogo de volta, o clube conseguiu uma importante vitória nos bastidores: o efeito suspensivo que tirava dois mandos de campo do São José após a confusão envolvendo torcedores que arremessaram pedras no ônibus dos jogadores do Santo André, no dia 3 de agosto.
Assim, a diretoria até já começou a vender ingressos para a volta e espera casa cheia. E irá criar uma atmosfera com clima de decisão. O técnico joseense espera um confronto dos mais complicados contra o São Bento a partir desta segunda.
“É um time que se recuperou após oscilar no início. Tem jogadores experientes e uma base que já rodou bastante. A gente precisa ter atenção com cruzamentos e bolas paradas, que são pontos fortes deles. Vamos estudar bem e traçar a melhor estratégia possível”, afirmou.
Ficha técnica
São Bento
Zé Rafael; Léo Príncipe, Vitão, Grasson e Pedro Igor; Fábio Bahia, Anderson Kunzel, Figueiredo e Marcos Gabriel; Flávio “Copete” Souza e Lauder. Técnico: Fabiano Carneiro
São José
Gabriel Affonso; Luís Gustavo, Paulo César, Gustavo Brandão e Fernando Júnior; Jeferson Lima, Danilo Fidélis Flávio Henrique e Cristiano; Rone e Vinícius Tanque. Técnico: Marcelo Marelli
Árbitra: Marianna Nanni Batalha. Local: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Data: segunda-feira, 25 de agosto de 2025. Horário: 20h.