Águia inicia mata-mata fora de casa contra o São Bento

O São José encara o São Bento na noite desta segunda-feira (25), a partir das 20h, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Paulista de 2025. Como tem melhor campanha, ganhou o direito de decidir a vaga em casa, no dia 30 de agosto, às 16h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

Dono da melhor campanha no grupo 4 e a segunda melhor no geral, a Águia do Vale também é apontada como um dos favoritos ao título. Mas, nesta nova fase, não poderá errar e qualquer falha poderá ser fatal. O jogo desta noite terá transmissão ao vivo pelo canal de YouTube UlissesTV.