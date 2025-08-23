24 de agosto de 2025
TRAUMA

Menino abusad0 por 10 colegas em escola de SP não quer ir à aula

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Após ter sido abusado por 10 colegas, no banheiro de uma escola, um adolescente de 17 anos está se sentindo "um lixo".

O relato foi feito pela família do menino, que tentou voltar às aulas depois da denúncia, mas sofreu bullying e decidiu não ir mais às aulas.

O crime brutal aconteceu dentro de uma escola estadual, na cidade de Itanhaém, na Baixada Santista.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, registrado na delegacia da cidade, o adolescente foi atacado pelo grupo logo depois do intervalo, dentro de um dos banheiros da escola.

Os agressores, de acordo com a vítima, teriam rasgado a sua cueca e cometido abuso. Toda a violência foi filmada pelos agressores. A polícia investiga o crime.

