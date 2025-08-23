Menino abusad0 por 10 colegas em escola de SP não quer ir à aula

Após ter sido abusado por 10 colegas, no banheiro de uma escola, um adolescente de 17 anos está se sentindo "um lixo".

O relato foi feito pela família do menino, que tentou voltar às aulas depois da denúncia, mas sofreu bullying e decidiu não ir mais às aulas.

