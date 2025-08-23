Adeus, Pyetro: menino doce foi atropelado ao buscar bola em SJC

Doce e sorridente, o menino Pyetro Gabriel da Silva Nogueira, de 7 anos, morreu atropelado ao ir buscar a bola enquanto brincava com amigos, no bairro Monte Castelo, em São José dos Campos. O caso trágico aconteceu no fim da tarde desta última sexta-feira (22), na Fundo do Vale.

O garoto era descrito como alegre e cheio de energia. O acidente aconteceu por volta das 17h30, na Avenida Senador Teotônio Vilela. Pyetro foi atingido por um automóvel Chevrolet Cobalt, conduzido por um homem de 42 anos, analista de sistemas.

