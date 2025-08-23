Adeus, Pyetro: menino doce foi atropelado ao buscar bola em SJC

Doce e sorridente, o menino Pyetro Gabriel da Silva Nogueira, de 7 anos, morreu atropelado ao ir buscar a bola enquanto brincava com amigos, no bairro Monte Castelo, em São José dos Campos. O caso trágico aconteceu no fim da tarde desta última sexta-feira (22), na Fundo do Vale.
O garoto era descrito como alegre e cheio de energia. O acidente aconteceu por volta das 17h30, na Avenida Senador Teotônio Vilela. Pyetro foi atingido por um automóvel Chevrolet Cobalt, conduzido por um homem de 42 anos, analista de sistemas.
Filho único, Pyetro será sepultado neste sábado (23), às 16h30, no Cemitério Maria Peregrina, em Santana, na zona norte de São José.
Motorista tentou evitar tragédia
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista relatou que seguia em direção à escola para buscar a filha e trafegava dentro do limite de velocidade. Ele afirmou ter tentado frear, mas não conseguiu evitar o impacto porque a criança surgiu repentinamente ao atravessar a via.
O condutor permaneceu no local, acionou os serviços de emergência e prestou socorro, conforme prevê a lei.
Apesar da rápida chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e das tentativas de reanimação, o menino não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Investigação e despedida
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pelo Centro de Polícia Judiciária de São José dos Campos. Os laudos periciais vão indicar se houve imprudência por parte do motorista.