Maior rampa aquática de SP será aberta no Thermas do Vale, em SJC

O Thermas do Vale, em São José dos Campos, vai ganhar em breve uma das atrações mais radicais do estado de São Paulo: a maior rampa aquática do estado, com 14 metros de altura e oito pistas. O lançamento está previsto para a próxima temporada de calor e promete agitar os visitantes do parque na zona oeste da cidade.

A nova atração ainda não tem nome oficial — que será escolhido pela população —, mas já vem sendo chamada de “rampa gigante”. O espaço poderá ser usado por famílias e grupos de amigos em disputadas “corridas das águas”, uma das principais propostas do brinquedo.

Parque de diversão e natureza