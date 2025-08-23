Maior rampa aquática de SP será aberta no Thermas do Vale, em SJC

O Thermas do Vale, em São José dos Campos, vai ganhar em breve uma das atrações mais radicais do estado de São Paulo: a maior rampa aquática do estado, com 14 metros de altura e oito pistas. O lançamento está previsto para a próxima temporada de calor e promete agitar os visitantes do parque na zona oeste da cidade.
A nova atração ainda não tem nome oficial — que será escolhido pela população —, mas já vem sendo chamada de “rampa gigante”. O espaço poderá ser usado por famílias e grupos de amigos em disputadas “corridas das águas”, uma das principais propostas do brinquedo.
Parque de diversão e natureza
O Thermas do Vale já conta com 13 piscinas, toboáguas infantis e radicais, além de um com 23 metros de queda, considerado o mais alto do parque. O espaço ainda oferece quiosques, restaurantes, boias, vestiários e um amplo contato com áreas de natureza preservada.
Ingressos
A visita não exige associação ao clube: os ingressos são abertos ao público em geral, com preços a partir de R$ 49,90 (valores variam conforme a data escolhida).
Expectativa
Com a inauguração da rampa, o parque pretende ampliar ainda mais seu público durante os meses de calor e consolidar-se como um dos principais destinos de lazer do Vale do Paraíba e de todo o Estado de São Paulo.