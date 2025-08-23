Sidney: auditor preso em SJC escondia fortuna em paraíso fiscal

Preso em São José dos Campos, o auditor fiscal Marcelo de Almeida Gouveia escondia uma fortuna em paraíso fiscal e criptomoedas, de acordo com o Ministério Público Estadual. Marcelo é aponta nas investigações como auxiliar do auditor Artur Gomes da Silva Neto, formado no ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica), em São José, também preso, que teria recebido R$ 1 bilhão em propinas em um esquema que envolvia Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, e outros empresários.

De acordo com o MP, Marcelo, preso no último dia 12, escondia parte de sua fortuna em um paraíso fiscal no Reino Unido e em criptomoedas de difícil rastreamento. As informações são do Metrópoles. O auditor era o braço direito de Artur, “cérebro” do esquema de propinas milionárias em créditos de ICMS.