Meu Deus! Padre é ameaçado e ministra agredida durante velório

Um velório realizado na manhã desta sexta-feira (22), no povoado Rua 10, em Boqueirão do Piauí, terminou em um episódio de intolerância religiosa que gerou forte repercussão na região.
De acordo com relatos, um homem e uma mulher que se identificaram como evangélicos teriam ofendido o padre Leandro Melo e duas ministras da Igreja Católica Apostólica Romana durante a cerimônia.
O falecido era evangélico, e o padre havia comparecido apenas para prestar condolências à família. No entanto, segundo depoimento do sacerdote ao MN Notícias, da rádio Meio Norte FM de Campo Maior (95.9), a situação saiu do controle.
“Ela (a mulher) saiu atrás de mim, dizendo que eu não deveria sair. Que se eu saísse, não chegaria em casa vivo”, relatou o padre, destacando o clima de hostilidade no local.
O caso chamou atenção de fiéis e autoridades locais, levantando discussões sobre o avanço da intolerância religiosa no interior do Piauí. A polícia pode ser acionada para investigar o episódio.