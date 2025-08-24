São José recebe o Paulistano em mais um clássico pelo Estadual

O São José Basket entra em quadra neste domingo (24), a partir das 18h, quando recebe o Paulistano, em mais um clássico tradicional pelo Campeonato Paulista de Basquete. O jogo acontece no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela sétima rodada da primeira fase.

Na última sexta-feira, fora de casa, os joseenses venceram o Pinheiros, outro tradicional rival da Capital, por 87 a 76. Com isso, iniciam a rodada em segundo lugar, com cinco vitórias e uma derrota, atrás apenas do líder e invicto Corinthians.