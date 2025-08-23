24 de agosto de 2025
INVESTIGAÇÃO

Corpo carbonizado é encontrado na zona rural de Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Jesse Nascimento/OVALE

A Polícia Civil investiga a morte de um homem encontrado carbonizado na tarde de sexta-feira (22) em uma área rural de Taubaté. O corpo foi localizado na Estrada do Taboão, próximo ao início da Estrada do João Pazin, por volta das 17h30.

Segundo o boletim de ocorrência, uma moradora da região passava pelo local quando avistou o corpo caído na via e acionou a polícia. Equipes da Polícia Militar foram ao endereço e confirmaram a ocorrência.

O corpo era do sexo masculino, mas não foi possível identificar a vítima, que estava sem documentos. A vítima apresentava marcas de queimaduras, levantando suspeita de homicídio.

A área foi isolada até a chegada da Perícia Técnica, além de investigadores do setor de homicídios da Deic. O corpo foi removido pela funerária São Benedito e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames necroscópicos.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias da morte e tentar identificar a vítima e os responsáveis pelo crime.

