URGENTE: Homem morre em confronto com a polícia em Jacareí

Um homem morreu após confronto armado com policiais militares na avenida Professora Olinda de Almeida Mercadante, no Jardim Santa Mônica, em Jacareí, na noite desta sexta-feira (23). O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial realizava patrulhamento quando percebeu um veículo em alta velocidade. Foi dada ordem de parada, mas o motorista não obedeceu.