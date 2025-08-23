24 de agosto de 2025
SEGURANÇA

URGENTE: Homem morre em confronto com a polícia em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
Um homem morreu após confronto armado com policiais militares na avenida Professora Olinda de Almeida Mercadante, no Jardim Santa Mônica, em Jacareí, na noite desta sexta-feira (23). O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial realizava patrulhamento quando percebeu um veículo em alta velocidade. Foi dada ordem de parada, mas o motorista não obedeceu.

Pouco depois, ele desceu do carro e efetuou dois disparos de arma de fogo contra a viatura. Os policiais revidaram e o suspeito foi alvejado. O Samu foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após o confronto, a polícia confirmou que o automóvel, um Fiat Punto azul, havia sido roubado instantes antes. A vítima do crime compareceu ao local e reconheceu as vestes do assaltante e a arma usada na ação.

Na ocorrência, foram apreendidas três armas de fogo: duas pistolas calibre .40, pertencentes à Polícia Militar, e uma pistola calibre 7.65, usada pelo suspeito. O veículo recuperado foi devolvido ao proprietário.

A Polícia Civil requisitou perícia no local, exames necroscópicos e análises residuográficas tanto no suspeito quanto nos policiais. O caso foi registrado no Plantão Policial de Jacareí e seguirá sob investigação para apuração das circunstâncias da ocorrência e análise técnica sobre a configuração de legítima defesa.

