Jovem de 24 anos é baleado em emboscada no Morumbi, em SJC

Um jovem de 24 anos foi baleado no braço esquerdo na madrugada deste sábado (23), na rua José de Campos, no Jardim Morumbi, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada como lesão corporal tentada pela Polícia Civil.

Segundo o boletim, policiais militares chegaram ao local por volta de 0h45 e encontraram a vítima caída na calçada, sendo socorrida por um popular e por um policial que tentavam estancar o sangramento. O homem apresentava suspeita de lesão arterial grave devido à grande quantidade de sangue no chão. Equipes de resgate acompanhadas de um médico, realizaram o atendimento e levaram a vítima consciente, mas em estado de confusão, ao Hospital Municipal.

A perícia esteve no local e apreendeu um estojo deflagrado de pistola calibre .40, que foi encaminhado para análise.