Jovem de 24 anos é baleado em emboscada no Morumbi, em SJC

Um jovem de 24 anos foi baleado no braço esquerdo na madrugada deste sábado (23), na rua José de Campos, no Jardim Morumbi, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada como lesão corporal tentada pela Polícia Civil.
Segundo o boletim, policiais militares chegaram ao local por volta de 0h45 e encontraram a vítima caída na calçada, sendo socorrida por um popular e por um policial que tentavam estancar o sangramento. O homem apresentava suspeita de lesão arterial grave devido à grande quantidade de sangue no chão. Equipes de resgate acompanhadas de um médico, realizaram o atendimento e levaram a vítima consciente, mas em estado de confusão, ao Hospital Municipal.
A perícia esteve no local e apreendeu um estojo deflagrado de pistola calibre .40, que foi encaminhado para análise.
Uma testemunha relatou ter visto a vítima conversando com uma mulher momentos antes do disparo. Em seguida, um veículo Renault Clio de cor escura parou na rua e um homem desceu do carro. Pouco depois, efetuou o disparo contra a vítima, que teria dito ser entregador. O atirador fugiu no mesmo carro em direção ao bairro Morumbi. A mulher que estava com a vítima também deixou o local e ainda não foi identificada.
O Centro de Segurança e Inteligência informou que, no mesmo horário, câmeras de monitoramento flagraram um Renault Captur preto passando pela via próxima ao local do crime. Segundo o CSI, foi o único veículo da marca Renault registrado naquela faixa de horário, o que pode auxiliar nas investigações.
A Polícia Civil informou que o caso será remetido a outra unidade policial para continuidade das apurações. A vítima foi orientada quanto ao prazo legal de seis meses para eventual representação criminal, a partir da data em que tiver conhecimento da autoria do crime.