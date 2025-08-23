Pai que esfaqueou o filho de 4 anos morre no Vale

Morre o pai que esfaqueou o filho de 4 anos, em Caçapava, e tentou se matar. O homem, de 48 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no começo da madrugada deste sábado (23), na Fusam. Ele estava internado desde 5 de julho. Na ocasião, o filho ficou ferido, mas sobreviveu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A tentativa de homicídio da criança aconteceu em um conjunto de prédios da CDHU, localizado na rua Antenor José dos Santos.