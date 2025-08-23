Pai que esfaqueou o filho de 4 anos morre no Vale

Morre o pai que esfaqueou o filho de 4 anos, em Caçapava, e tentou se matar. O homem, de 48 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no começo da madrugada deste sábado (23), na Fusam. Ele estava internado desde 5 de julho. Na ocasião, o filho ficou ferido, mas sobreviveu.
A tentativa de homicídio da criança aconteceu em um conjunto de prédios da CDHU, localizado na rua Antenor José dos Santos.
Na ocasião, a PM foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para o atendimento da ocorrência e chegando ao local, o menino, de 4 anos, já havia sido socorrido por uma vizinha ao hospital da Fusam.
O homem estava no sofá ensanguentado e com ferimentos de faca. A faca, semelhante à usada em açougues, foi encontrada pelos policiais e apreendida pela perícia.
O pai, de 48 anos, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também à Fusam. Ele teve parada cardiorrespiratória e precisou ser entubado. E de lá para cá estava preso, acompanhado de escolta policial.
A criança foi atingida na região do tórax e se recuperou dos ferimentos. De acordo com informações da Polícia Militar, o homem era separado da mãe do menino e, neste sábado, ele ficaria com a criança. A mãe estava trabalhando quando recebeu a notícia.
O caso foi registrado na delegacia de Caçapava como tentativa de homicídio.