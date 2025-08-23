Pyetro brincava com amigos antes de ser atropelado e morto em SJC

Um atropelamento resultou na morte de uma criança de 7 anos no final da tarde de sexta-feira (22) em São José dos Campos, no bairro Monte Castelo. O acidente ocorreu por volta das 17h30 na Avenida Senador Teotônio Vilela, sentido norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima, identificada como Pyetro Gabriel da Silva Nogueira, foi atingida por um automóvel Chevrolet Cobalt, conduzido por um homem de 42 anos, analista de sistemas. Apesar da chegada rápida do Samu e das tentativas de reanimação, a criança não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.