Pyetro brincava com amigos antes de ser atropelado e morto em SJC

Um atropelamento resultou na morte de uma criança de 7 anos no final da tarde de sexta-feira (22) em São José dos Campos, no bairro Monte Castelo. O acidente ocorreu por volta das 17h30 na Avenida Senador Teotônio Vilela, sentido norte.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A vítima, identificada como Pyetro Gabriel da Silva Nogueira, foi atingida por um automóvel Chevrolet Cobalt, conduzido por um homem de 42 anos, analista de sistemas. Apesar da chegada rápida do Samu e das tentativas de reanimação, a criança não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista relatou que seguia em direção à escola para buscar a filha quando crianças brincavam próximas à Prefeitura Municipal. No momento em que manobrou para a faixa da direita, Pyetro atravessou repentinamente a via, saindo da frente de outro veículo. O condutor afirmou que trafegava na velocidade permitida e tentou frear, mas não conseguiu evitar o impacto devido à curta distância.
Segundo testemunhas, o garoto brincava com outras crianças no momento do acidente.
O motorista permaneceu no local, acionou os serviços de emergência e prestou os primeiros socorros, conforme previsto no artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro.
Guardas civis municipais e equipes do Samu atenderam a ocorrência. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no veículo e no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade.
O caso foi registrado no Centro de Polícia Judiciária de São José dos Campos e será apurado como possível crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Até o momento, a polícia avalia que não houve dolo ou culpa evidente por parte do condutor, mas os laudos periciais serão determinantes para a conclusão da investigação.
Pyetro deve ser enterrado às 16h30, no Cemitério Maria Peregrina, em Santana, zona norte de São José.