Luis Araújo (não o do Flamengo), é o novo atacante da Águia

O atacante Luis Araújo é o novo reforço do São José para a Copa Paulista! Mas, calma, torcedor. Não é o Luiz Araújo do Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. É o Luis com 's' e que estava no Cascavel (PR), na disputa da Série D do Campeonao Brasileiro.

Antes, ele já tinha disputado o Campeonato Paranaense pelo Andraus, na Série A do Estadual local. Formado na base da Inter de Limeira, ele também já atuou pelo Flamengo, Fluminense, Bangu e Vila Nova (GO) quando ainda estava nas categorias de base. E já fica à disposição do técnico Marcelo Marelli para o jogo contra o São Bento, segunda-feira (25), às 20h, em Sorocaba, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Paulista.