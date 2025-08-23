24 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO NO VALE

ATENÇÃO: Vice-prefeito de Cunha morre aos 65 anos

Por Da redação | Cunha
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

O vice-prefeito de Cunha, Ilson Gonçalves Ledoino, morreu nesta sexta-feira (22), aos 65 anos. A informação foi confirmada pela prefeitura.

A causa da morte não foi divulgada. Por meio de nota, a prefeitura lamentou a morte do vice-prefeito:

"A Prefeitura Municipal de Cunha comunica com profundo pesar o falecimento do vice-prefeito Ilson Gonçalves Ledoino, ocorrido nesta sexta-feira, 22 de agosto de 2025.

Figura pública de destaque, Ilson sempre atuou em favor da população cunhense, sendo reconhecido por sua dedicação, simplicidade e espírito de serviço.

O velório e sepultamento ocorrerão com apoio do município, e maiores informações serão divulgadas assim que definidas pela família", diz a nota.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários