ATENÇÃO: Vice-prefeito de Cunha morre aos 65 anos

O vice-prefeito de Cunha, Ilson Gonçalves Ledoino, morreu nesta sexta-feira (22), aos 65 anos. A informação foi confirmada pela prefeitura.

A causa da morte não foi divulgada. Por meio de nota, a prefeitura lamentou a morte do vice-prefeito:

"A Prefeitura Municipal de Cunha comunica com profundo pesar o falecimento do vice-prefeito Ilson Gonçalves Ledoino, ocorrido nesta sexta-feira, 22 de agosto de 2025.