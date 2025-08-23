ATENÇÃO: Vice-prefeito de Cunha morre aos 65 anos

O vice-prefeito de Cunha, Ilson Gonçalves Ledoino, morreu nesta sexta-feira (22), aos 65 anos. A informação foi confirmada pela prefeitura.
A causa da morte não foi divulgada. Por meio de nota, a prefeitura lamentou a morte do vice-prefeito:
"A Prefeitura Municipal de Cunha comunica com profundo pesar o falecimento do vice-prefeito Ilson Gonçalves Ledoino, ocorrido nesta sexta-feira, 22 de agosto de 2025.
Figura pública de destaque, Ilson sempre atuou em favor da população cunhense, sendo reconhecido por sua dedicação, simplicidade e espírito de serviço.
O velório e sepultamento ocorrerão com apoio do município, e maiores informações serão divulgadas assim que definidas pela família", diz a nota.