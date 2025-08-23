Claudia sofreu trauma e insuficiência respiratória, diz laudo

O laudo necroscópico confirmou que a esteticista Cláudia Pollyane Faria de Santa’Anna, de 41 anos, morreu em decorrência de insuficiência respiratória aguda associada a traumas cranioencefálicos, incluindo edema cerebral, hematoma subgaleal e hematoma subaracnoide.
O exame, realizado em Marechal Deodoro, também identificou múltiplas lesões externas em diferentes estágios de evolução, indicando que a vítima sofreu episódios de violência em momentos distintos.
Nesta sexta-feira (22), o proprietário da clínica de reabilitação Luz e Vida, localizada em Marechal Deodoro, foi preso após diligências conduzidas pela delegada Ana Luiza Nogueira e uma equipe de quatro delegadas. O homem, que estava foragido, foi encontrado em um motel no bairro Jacarecica, em Maceió, sozinho e sem oferecer resistência.
A prisão está ligada a diversos crimes, incluindo a morte de Cláudia Pollyane, além de maus-tratos e abuso sexual contra uma adolescente de 16 anos. O suspeito foi levado ao Complexo de Delegacias Especializadas (CODE), onde prestou depoimento, será submetido a exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.