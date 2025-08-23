Claudia sofreu trauma e insuficiência respiratória, diz laudo

O laudo necroscópico confirmou que a esteticista Cláudia Pollyane Faria de Santa’Anna, de 41 anos, morreu em decorrência de insuficiência respiratória aguda associada a traumas cranioencefálicos, incluindo edema cerebral, hematoma subgaleal e hematoma subaracnoide.

O exame, realizado em Marechal Deodoro, também identificou múltiplas lesões externas em diferentes estágios de evolução, indicando que a vítima sofreu episódios de violência em momentos distintos.