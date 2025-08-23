24 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Gêmeos de um ano são socorridos após se afogarem

Por Da Redação | Barra de São Miguel (AL)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Gêmeos de um ano são socorridos após se afogarem
Gêmeos de um ano são socorridos após se afogarem

Dois bebês gêmeos, de apenas um ano, sofreram um afogamento nesta sexta-feira (22). Eles foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O incidente aconteceu no município de Barra de São Miguel, em Alagoas. Segundo o Samu, o chamado à Central de Regulação das Urgências (CRU) ocorreu pela manhã, e o episódio teria durado aproximadamente 30 minutos.

As crianças foram socorridas pela equipe de emergência e encaminhadas para atendimento médico, recebendo cuidados imediatos para tentar reverter os efeitos do afogamento. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos gêmeos após o resgate.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários