Menina do Job foi violentad@ e ficou em cárcere privado

CRIME

Por Da Redação | Pedro Leopoldo (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Uma jovem de 23 anos denunciou ter sido vítima de estupro e cárcere privado após marcar um encontro por meio de aplicativo de mensagens. O caso aconteceu na última terça-feira (19) e só foi registrado na madrugada de quinta-feira (21), quando ela conseguiu escapar.

O crime ocorreu em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que combinou o programa por R$ 200 e se deslocou até o endereço em um carro por aplicativo. Ao chegar, o homem afirmou que não tinha dinheiro. Diante da recusa da jovem em prosseguir com o encontro, ele a agarrou e a violentou.

A vítima contou ainda que permaneceu trancada no imóvel até a madrugada de quinta-feira, quando conseguiu fugir sem ser percebida. Ela buscou ajuda em Vespasiano, na Unidade de Prevenção à Criminalidade do bairro Morro Alto, onde foi acolhida por uma assistente social que acionou a PM.

Militares foram até o endereço indicado, mas o suspeito não foi encontrado. Vizinhos afirmaram não conhecer o homem, e a vítima não soube fornecer nome ou características que pudessem identificá-lo. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

