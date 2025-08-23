Menina do Job foi violentad@ e ficou em cárcere privado

Uma jovem de 23 anos denunciou ter sido vítima de estupro e cárcere privado após marcar um encontro por meio de aplicativo de mensagens. O caso aconteceu na última terça-feira (19) e só foi registrado na madrugada de quinta-feira (21), quando ela conseguiu escapar.

O crime ocorreu em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que combinou o programa por R$ 200 e se deslocou até o endereço em um carro por aplicativo. Ao chegar, o homem afirmou que não tinha dinheiro. Diante da recusa da jovem em prosseguir com o encontro, ele a agarrou e a violentou.