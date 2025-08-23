'Absurdo', diz pai de Sarah após investigados serem liberados

"Absurdo".

Foi assim que o pai de Sarah Picolotto dos Santos Grego, de 22 anos, reagiu ao saber que os investigados pelo estupro coletivo da filha foram ouvidos e liberados pela polícia. Após sofrer violência sexual, a jovem foi morta e enterrada.

"Engraçado que todos tiveram tempo suficiente para falar o que quiser a respeito do caso, minha filha não", afirmou o pai, o pastor Leonardo Pereira dos Santos.

A Polícia Civil de Ubatuba ouviu, nesta sexta-feira (22), quatro homens suspeitos de envolvimento em um estupro coletivo contra Sarah, encontrada morta há uma semana. Após prestarem depoimento, todos foram liberados.