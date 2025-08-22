24 de agosto de 2025
FUTSAL

São José Futsal perde em casa para o líder Magnus na LNF

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Elvis Henrique/São José Futsal
Lance de São José x Magnus
Lance de São José x Magnus

O São José Futsal perdeu por 6 a 3 para o Magnus na noite desta sexta-feira (22), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, em jogo que valeu pela 18ª rodada da primeira fase da edição 2025 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

Com esse resultado, os joseenses já somam sete derrotas consecutivas e continua em 20º lugar, com 10 pontos, cada vez mais longe da parte de cima da tabela. E o Magnus assumiu a liderança, com 44 pontos.

Agora, o time da região volta a jogar no outro domingo, dia 31, quando visita o Cascavel, às 11h, no ginásio Odilon Reinhardt, no interior paranaense. Enquanto isso, o time sorocabano joga antes, na sexta-feira, dia 29, quando recebe o Jaraguá, na Arena Sorocaba, às 20h.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o São José tentou equilibrar as ações, mesmo atuando contra um time tecnicamente superior. Logo aos 2min, Leandro Lino abriu o marcador para os visitantes: 1 a 0.

Depois, aos 16min, Rodrigo ampliou para o Magnus, fazendo 2 a 0 no placar. Antes do intervalo, aos 18min, o São José descontou com gol de David: 2 a 1.

Após o intervalo, Gustavo empatou logo no primeiro minuto, mas em seguida, menos de um minuto depois, saiu o terceiro gol do Magnus, com Pepita: 3 a 2. E, aos 11min, Bruno Andrade ampliou ainda mais, fazendo 4 a 2 para os visitantes.

Mas, aos 13min, com Gustavinho de goleiro-linha, o jogador descontou e recolocou o São José na partida: 4 a 3. Contudo, aos 17min, Rodrigo ampliou para 5 a 3. Antes do final, o mesmo jogador ainda ampliou par 6 a 3 e definiu o jogo.

