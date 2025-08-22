São José Futsal perde em casa para o líder Magnus na LNF

O São José Futsal perdeu por 6 a 3 para o Magnus na noite desta sexta-feira (22), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, em jogo que valeu pela 18ª rodada da primeira fase da edição 2025 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

Com esse resultado, os joseenses já somam sete derrotas consecutivas e continua em 20º lugar, com 10 pontos, cada vez mais longe da parte de cima da tabela. E o Magnus assumiu a liderança, com 44 pontos.