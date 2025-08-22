São José Basket vence o Pinheiros fora de casa pelo Paulista

O São José Basket venceu o Pinheiros por 87 a 76 na noite desta sexta-feira (22), no ginásio Henrique Vilaboim, em São Paulo, pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino de Basquete.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Régis Marrelli, foi a cinco vitórias em seis jogos, se mantendo em terceiro lugar. Já o Pinheiros está em sétimo lugar, com duas vitórias e, agora, cinco derrotas.
Na próxima rodada, o São José recebe o Paulistano, já neste domingo (24), às 18h, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos. E o Pinheiros joga na quarta, dia 27, quando visita o Franca, às 19h, no ginásio Pedrocão.
O jogo
Em quadra, o Pinheiros começou melhor e já abriu 5 a 0 logo nos primeiros minutos, com o São José desligado. Com isso, o time da casa chegou a abrir oito pontos de frente em determinado momento.
No entanto, o time da região se impôs depois disso, descontou, encostou e até passou na frente. E fechou o primeiro quarto com vantagem de três pontos: 25 a 22.
Então, no segundo quarto, o equilíbrio prevaleceu durante a maior parte do tempo. Porém, nos últimos minutos, o São José conseguiu se destacar e abriu sete pontos: 49 a 42.
Após o intervalo, os joseenses mantiveram o ritmo forte no início, e foram abrindo vantagem. Mas, no final, o Pinheiros esboçou reação e descontou um pouco essa vantagem que tinha passado dos 12 pontos. E os joseenses foram para o último período oito pontos na frente: 67 a 59.
No último quarto, o São José Basket continuou melhor, mas o Pinheiros aumentou a pressão. Porém, com uma defesa bem estruturada, o time da região segurou a vantagem.