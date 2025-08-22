São José Basket vence o Pinheiros fora de casa pelo Paulista

O São José Basket venceu o Pinheiros por 87 a 76 na noite desta sexta-feira (22), no ginásio Henrique Vilaboim, em São Paulo, pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino de Basquete.

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Régis Marrelli, foi a cinco vitórias em seis jogos, se mantendo em terceiro lugar. Já o Pinheiros está em sétimo lugar, com duas vitórias e, agora, cinco derrotas.