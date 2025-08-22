São José atropela o Taubaté em 'clássico' do basquete feminino

Em um confronto histórico e inédito, o São José Basket atropelou o Taubaté com vitória por 83 a 50 na noite desta sexta-feira (22), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, em jogo que valeu pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Feminino de Basquete.
Desta maneira, as joseenses somam duas vitórias nas duas primeiras rodadas. E o Taubaté segue sem vencer no campeonato.
Na próxima rodada, o São José visita o Ourinhos na quinta-feira (28), às 19h, no ginásio Monstrinho, em Ourinhos. E o Taubaté volta a jogar apenas no dia 6 de setembro, em visita ao Santo André, às 17h, no ginásio Celso Daniel.
Em quadra, a primeira cesta foi do Taubaté, que acertou de três pontos logo no início. Mas, o primeiro quarto se seguiu equilibrado entre os dois times da região. E as taubateanas fecharam o primeiro quarto em vantagem de um ponto: 18 a 17.
No entanto, o São José acordou no segundo quarto, se impôs nos primeiros minutos e abriu vantagem. Depois, foi para o intervalo com seis pontos de frente sobre o Taubaté: 34 a 28.
Após o intervalo, a vantagem se ampliou ainda mais e as joseenses não deram espaço às taubateanas. E fechou o período com placar de 62 a 34, abrindo 28 pontos de frente.