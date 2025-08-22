São José atropela o Taubaté em 'clássico' do basquete feminino

Em um confronto histórico e inédito, o São José Basket atropelou o Taubaté com vitória por 83 a 50 na noite desta sexta-feira (22), no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, em jogo que valeu pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Feminino de Basquete.

Desta maneira, as joseenses somam duas vitórias nas duas primeiras rodadas. E o Taubaté segue sem vencer no campeonato.