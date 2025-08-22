Assassino é condenado a 38 anos após carbonizar e enterrar a ex

Jeferson Nunes Ramos, de 41 anos, foi condenado a 38 anos e 3 meses de prisão em regime fechado pelo feminicídio de Giseli Cristina Oliskowski, de 40 anos. A decisão também prevê o pagamento de R$ 10 mil de indenização à família da vítima.
O julgamento ocorreu nesta sexta-feira (22), na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande. De acordo com o juiz Aluízio Pereira dos Santos, o crime foi praticado com extrema crueldade e sem chance de defesa para a vítima, o que reforçou a condenação por feminicídio. Este é o sexto caso do tipo registrado em Mato Grosso do Sul apenas em 2025, ano que já contabiliza 23 ocorrências.
As investigações apontaram que Giseli foi agredida com pedradas, enterrada viva em uma cova rasa e, em seguida, carbonizada. O laudo do Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) indicou que as primeiras agressões não foram fatais, sendo a causa da morte as queimaduras sofridas. O crime teria sido motivado por uma discussão entre o casal.