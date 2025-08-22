Assassino é condenado a 38 anos após carbonizar e enterrar a ex

Jeferson Nunes Ramos, de 41 anos, foi condenado a 38 anos e 3 meses de prisão em regime fechado pelo feminicídio de Giseli Cristina Oliskowski, de 40 anos. A decisão também prevê o pagamento de R$ 10 mil de indenização à família da vítima.

O julgamento ocorreu nesta sexta-feira (22), na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande. De acordo com o juiz Aluízio Pereira dos Santos, o crime foi praticado com extrema crueldade e sem chance de defesa para a vítima, o que reforçou a condenação por feminicídio. Este é o sexto caso do tipo registrado em Mato Grosso do Sul apenas em 2025, ano que já contabiliza 23 ocorrências.