24 de agosto de 2025
LUTO

'Vai deixar saudades'; adeus seu Amado, morto no Vale aos 90 anos

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Amado Neves de Medeiros
Amado Neves de Medeiros

Amado Neves de Medeiros morreu aos 90 anos em Jacareí nesta última quinta-feira (21). O sepultamento aconteceu na tarde desta sexta-feira (22), no cemitério do Avareí.

Apesar da tristeza com a partida, seu Amado viveu bastante e aproveitou bastante os bons momento. Assim, deixará também boas lembranças e ensinamentos entre amigos e familiares.

A sobrinha Neidinha Carvalho, nas redes sociais, declarou todo o amor a ele. "Tio Amado, vai deixar saudade...te amarei pra sempre", escreveu.

Maria Aparecida Rodrigues desejou força a todos. "Meus sentimentos a todos familiares e amigos", afirmou.

