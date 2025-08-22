'Vai deixar saudades'; adeus seu Amado, morto no Vale aos 90 anos

Amado Neves de Medeiros morreu aos 90 anos em Jacareí nesta última quinta-feira (21). O sepultamento aconteceu na tarde desta sexta-feira (22), no cemitério do Avareí.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Apesar da tristeza com a partida, seu Amado viveu bastante e aproveitou bastante os bons momento. Assim, deixará também boas lembranças e ensinamentos entre amigos e familiares.
A sobrinha Neidinha Carvalho, nas redes sociais, declarou todo o amor a ele. "Tio Amado, vai deixar saudade...te amarei pra sempre", escreveu.
Maria Aparecida Rodrigues desejou força a todos. "Meus sentimentos a todos familiares e amigos", afirmou.