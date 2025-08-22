24 de agosto de 2025
CRIME

Foi perseguido na rua, levou 20 tiros e não resistiu

Por Da Redação | Vespasiano (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Um homem de 39 anos foi assassinado com 20 tiros na noite desta sexta-feira (21). Ele foi perseguido por ocupantes de um carro enquanto pilotava uma motocicleta.

O crime aconteceu no bairro Jardim Alterosa, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, a principal linha de investigação aponta para um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Até a última atualização, nenhum suspeito havia sido preso. A Polícia Civil ficará responsável pelas investigações.

