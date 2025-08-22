Tentaram fugir da polícia, mas bateram carro no muro da escola

A Polícia Militar Rodoviária prendeu, na madrugada desta sexta-feira (22), um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubos e furtos contra caminhoneiros. Outros cinco envolvidos conseguiram escapar após perseguição.
A ação ocorreu no limite entre Belo Horizonte e Sabará. Dois carros clonados foram apreendidos no local — ambos haviam sido furtados na capital mineira em julho deste ano.
Segundo a corporação, os militares deram ordem de parada aos veículos suspeitos, mas os ocupantes pularam dos carros ainda em movimento. Um dos automóveis, sem freio de mão acionado, acabou descendo a rua e colidiu contra o muro de uma escola.
Durante a fuga, os criminosos atiraram contra os policiais, que reagiram. Ninguém se feriu. Apesar do apoio de um helicóptero e de rondas na região, os demais suspeitos não foram encontrados. A PM informou que eles já foram identificados e seguem sendo investigados.
As apurações apontam que o grupo atuava principalmente em postos de combustíveis na BR-381. Eles atacavam caminhões e carretas em locais de pouca visibilidade, rasgavam lonas para furtar mercadorias e revendiam os produtos. Quando surpreendidos, reagiam com violência. A quadrilha é suspeita de cometer mais de dez crimes em apenas 20 dias.