Tentaram fugir da polícia, mas bateram carro no muro da escola

A Polícia Militar Rodoviária prendeu, na madrugada desta sexta-feira (22), um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubos e furtos contra caminhoneiros. Outros cinco envolvidos conseguiram escapar após perseguição.

A ação ocorreu no limite entre Belo Horizonte e Sabará. Dois carros clonados foram apreendidos no local — ambos haviam sido furtados na capital mineira em julho deste ano.