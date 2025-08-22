Polícia Civil prende assaltante que aterrorizava lojas na região

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta sexta-feira (22), Hebert de Matos Marcondes, de 29 anos, acusado de praticar diversos roubos a estabelecimentos comerciais em Caraguatatuba. O criminoso, considerado foragido, vinha agindo com violência e utilizando arma de fogo para intimidar as vítimas.

Segundo as investigações, Marcondes possuía extensa ficha criminal e foi identificado a partir de imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e pelo reconhecimento de vítimas. Diante das provas, a Justiça atendeu ao pedido da Polícia Civil e do Ministério Público, decretando sua prisão preventiva.