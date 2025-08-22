24 de agosto de 2025
PRESO

Polícia Civil prende assaltante que aterrorizava lojas na região

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Homem em roubo e agora preso
Homem em roubo e agora preso

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta sexta-feira (22), Hebert de Matos Marcondes, de 29 anos, acusado de praticar diversos roubos a estabelecimentos comerciais em Caraguatatuba. O criminoso, considerado foragido, vinha agindo com violência e utilizando arma de fogo para intimidar as vítimas.

Segundo as investigações, Marcondes possuía extensa ficha criminal e foi identificado a partir de imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e pelo reconhecimento de vítimas. Diante das provas, a Justiça atendeu ao pedido da Polícia Civil e do Ministério Público, decretando sua prisão preventiva.

A decisão judicial destacou que a medida era necessária para preservar a ordem pública, garantir a segurança das testemunhas, algumas delas relataram ter sido ameaçadas, e assegurar o cumprimento da lei penal.

Em um dos crimes, o suspeito foi flagrado sem máscara durante o assalto a uma loja de acessórios para celulares.

Hebert Marcondes foi capturado nesta sexta e permanecerá à disposição da Justiça.

