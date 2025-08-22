Incêndio consome 19 hectares de vegetação no Vale

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata às margens da rodovia Nelson Ferreira Pinto (SP-153), em São Luiz do Paraitinga, na tarde desta sexta-feira (22). As chamas destruíram aproximadamente 19 hectares de vegetação.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações da Defesa Civil, o fogo começou por volta das 13h, no trecho que liga São Luiz a Lagoinha.
Equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e voluntários se mobilizaram durante toda a tarde para conter o avanço das labaredas, que se espalhavam rapidamente pelo terreno.
O órgão informou ainda que, apesar da intensidade das chamas, o incêndio foi controlado por volta das 17h30.