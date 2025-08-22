Incêndio consome 19 hectares de vegetação no Vale

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata às margens da rodovia Nelson Ferreira Pinto (SP-153), em São Luiz do Paraitinga, na tarde desta sexta-feira (22). As chamas destruíram aproximadamente 19 hectares de vegetação.

Segundo informações da Defesa Civil, o fogo começou por volta das 13h, no trecho que liga São Luiz a Lagoinha.