FOGO

Incêndio consome 19 hectares de vegetação no Vale

Por Leandro Vaz | São Luiz do Paraintinga
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata às margens da rodovia Nelson Ferreira Pinto (SP-153), em São Luiz do Paraitinga, na tarde desta sexta-feira (22). As chamas destruíram aproximadamente 19 hectares de vegetação.

Segundo informações da Defesa Civil, o fogo começou por volta das 13h, no trecho que liga São Luiz a Lagoinha.

Equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e voluntários se mobilizaram durante toda a tarde para conter o avanço das labaredas, que se espalhavam rapidamente pelo terreno.

O órgão informou ainda que, apesar da intensidade das chamas, o incêndio foi controlado por volta das 17h30.

