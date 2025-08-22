'Morreria feliz', disse suspeito antes de confronto fatal

Um homem de 33 anos, com diversas passagens criminais, morreu em confronto com a Polícia Militar após reagir a uma abordagem. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (21).

De acordo com a PM, ele foi localizado em uma casa no bairro Uberaba, em Curitiba, onde estava com uma motocicleta roubada. Durante a ação, teria resistido à prisão, resultando no tiroteio.