24 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CONFRONTO

'Morreria feliz', disse suspeito antes de confronto fatal

Por Da Redação | Curitiba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
'Morreria feliz', disse suspeito antes de confronto fatal
'Morreria feliz', disse suspeito antes de confronto fatal

Um homem de 33 anos, com diversas passagens criminais, morreu em confronto com a Polícia Militar após reagir a uma abordagem. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (21).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a PM, ele foi localizado em uma casa no bairro Uberaba, em Curitiba, onde estava com uma motocicleta roubada. Durante a ação, teria resistido à prisão, resultando no tiroteio.

Familiares informaram que o suspeito já havia declarado que não pretendia se entregar e que “morreria feliz com o que estava fazendo”.

Segundo as investigações, ele participou do assalto a um motoboy, de quem foram levados a moto, uma pizza e um refrigerante durante uma entrega.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários