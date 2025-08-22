Fiscal formado no ITA alega 'depressão' após desviar R$ 1 bilhão

Os advogados do fiscal da Fazenda de São Paulo, Artur Gomes da Silva Neto, pediram a soltura do cliente alegando que ele apresenta um quadro de saúde grave na prisão.

Acusado de receber ao menos R$ 1 bilhão em propina, o servidor estaria “chorando compulsivamente” e relatando “sensação de morte iminente”, segundo laudo médico anexado à defesa. Artur é formado no ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica), em São José dos Campos.