Governo de SP lança capacitação para gestão de resíduos

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) anunciou um programa de capacitação técnica voltado à gestão de resíduos sólidos urbanos em 350 municípios paulistas.
A iniciativa, parte do programa Integra Resíduos, lançado em 2024, tem como objetivo modernizar o manejo do lixo urbano, garantir a destinação ambientalmente correta dos materiais e fortalecer a governança municipal no setor.
Com investimento de aproximadamente R$ 6,3 milhões, o curso será conduzido pela Fundação Instituto de Administração (FIA) e terá duração de oito meses.
O trabalho inclui diagnóstico detalhado da situação em cada cidade, elaboração de estudos técnicos com propostas de soluções regionais e oficinas presenciais que reunirão até 50 participantes por região, entre gestores públicos, cooperativas e associações ligadas à reciclagem.
O Integra Resíduos prevê três ciclos de desenvolvimento, abrangendo planejamento, atração de investimentos e inclusão de catadores no processo. Alinhado às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e ao Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), o programa busca oferecer soluções economicamente viáveis para os municípios.
Atualmente, São Paulo gera cerca de 40 mil toneladas de resíduos sólidos por dia, com um custo anual estimado em R$ 6 bilhões apenas para destinação.
Além disso, 114 aterros sanitários no estado têm vida útil igual ou inferior a dois anos, o que reforça a urgência de soluções estruturadas e sustentáveis.