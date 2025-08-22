Governo de SP lança capacitação para gestão de resíduos

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) anunciou um programa de capacitação técnica voltado à gestão de resíduos sólidos urbanos em 350 municípios paulistas.

A iniciativa, parte do programa Integra Resíduos, lançado em 2024, tem como objetivo modernizar o manejo do lixo urbano, garantir a destinação ambientalmente correta dos materiais e fortalecer a governança municipal no setor.