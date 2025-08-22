24 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CAPACITAÇÃO

Governo de SP lança capacitação para gestão de resíduos

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) anunciou um programa de capacitação técnica voltado à gestão de resíduos sólidos urbanos em 350 municípios paulistas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A iniciativa, parte do programa Integra Resíduos, lançado em 2024, tem como objetivo modernizar o manejo do lixo urbano, garantir a destinação ambientalmente correta dos materiais e fortalecer a governança municipal no setor.

Com investimento de aproximadamente R$ 6,3 milhões, o curso será conduzido pela Fundação Instituto de Administração (FIA) e terá duração de oito meses.

O trabalho inclui diagnóstico detalhado da situação em cada cidade, elaboração de estudos técnicos com propostas de soluções regionais e oficinas presenciais que reunirão até 50 participantes por região, entre gestores públicos, cooperativas e associações ligadas à reciclagem.

O Integra Resíduos prevê três ciclos de desenvolvimento, abrangendo planejamento, atração de investimentos e inclusão de catadores no processo. Alinhado às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e ao Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), o programa busca oferecer soluções economicamente viáveis para os municípios.

Atualmente, São Paulo gera cerca de 40 mil toneladas de resíduos sólidos por dia, com um custo anual estimado em R$ 6 bilhões apenas para destinação. 

Além disso, 114 aterros sanitários no estado têm vida útil igual ou inferior a dois anos, o que reforça a urgência de soluções estruturadas e sustentáveis.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários