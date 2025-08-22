Mulher de 33 anos surge morta em iate

Uma investigação foi aberta para apurar a morte da estilista Martha Nolan-O’Slattara, de 33 anos, fundadora da marca de moda praia East x East. Ela foi encontrada inconsciente dentro de um iate e, apesar das tentativas de reanimação, não resistiu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso é conduzido pelo Condado de Suffolk, onde uma primeira autópsia não identificou sinais de violência. A causa oficial ainda depende de exames complementares, entre eles o relatório toxicológico. O promotor responsável destacou a necessidade de análises mais detalhadas, sobretudo para a detecção de drogas sintéticas.