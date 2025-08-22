Mulher de 33 anos surge morta em iate

Uma investigação foi aberta para apurar a morte da estilista Martha Nolan-O’Slattara, de 33 anos, fundadora da marca de moda praia East x East. Ela foi encontrada inconsciente dentro de um iate e, apesar das tentativas de reanimação, não resistiu.
O caso é conduzido pelo Condado de Suffolk, onde uma primeira autópsia não identificou sinais de violência. A causa oficial ainda depende de exames complementares, entre eles o relatório toxicológico. O promotor responsável destacou a necessidade de análises mais detalhadas, sobretudo para a detecção de drogas sintéticas.
A família da designer afirmou estar em choque e cobrou uma apuração rigorosa. Em nota, classificou como precipitadas as especulações sobre overdose, alegando que Martha não fazia uso de entorpecentes.
Entre as linhas de investigação, está a possibilidade de que a estilista tenha ingerido alguma substância sem saber. A polícia já confirmou que havia ao menos mais uma pessoa a bordo do iate na noite do falecimento, e os parentes querem esclarecimentos sobre quem estava no local com Martha.