Homem é preso após pedido de socorro de mulher no Vale

A Guarda Civil Municipal de Taubaté prendeu, na quarta-feira (20), um homem acusado de violência doméstica contra a ex-companheira. A ação aconteceu depois que a vítima procurou ajuda na base da corporação, no bairro Vila Marly, relatando ter sido agredida e ameaçada de morte.

Segundo informações da GCM, o agressor teria invadido a residência da mulher, danificado roupas e pertences pessoais e feito ameaças contra ela e seus filhos. A vítima também afirmou que já havia sido agredida dias antes pelo mesmo homem. Durante o deslocamento até a casa da vítima, os agentes localizaram o suspeito na rua, onde foi abordado, detido e conduzido à delegacia.