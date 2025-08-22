Homem é preso após pedido de socorro de mulher no Vale

A Guarda Civil Municipal de Taubaté prendeu, na quarta-feira (20), um homem acusado de violência doméstica contra a ex-companheira. A ação aconteceu depois que a vítima procurou ajuda na base da corporação, no bairro Vila Marly, relatando ter sido agredida e ameaçada de morte.
Segundo informações da GCM, o agressor teria invadido a residência da mulher, danificado roupas e pertences pessoais e feito ameaças contra ela e seus filhos. A vítima também afirmou que já havia sido agredida dias antes pelo mesmo homem. Durante o deslocamento até a casa da vítima, os agentes localizaram o suspeito na rua, onde foi abordado, detido e conduzido à delegacia.
Em Taubaté, a Prefeitura desenvolve o Projeto Guardiã Maria da Penha, que acompanha mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas expedidas pela Justiça. O programa, realizado pela GCM, prevê visitas regulares para monitoramento e cumprimento das decisões judiciais.
De janeiro a junho deste ano, foram realizadas 1.145 ações pelo projeto, um aumento de 63,57% em relação ao mesmo período de 2024.