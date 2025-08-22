Taubaté reduz contrato das câmeras de segurança em R$ 5,6 milhões

A Prefeitura de Taubaté efetuou um corte de R$ 5,643 milhões no contrato das câmeras de monitoramento. Com a medida, o custo anual caiu de R$ 16,052 milhões para R$ 10,409 milhões.
À reportagem, a Prefeitura afirmou que o corte não afetará o número de câmeras, que continua a ser de 295 conjuntos, dos quais 30 contam com a tecnologia de reconhecimento facial. Segundo o município, a redução será sobre terminais digitais, além de programas e equipamentos de telemetria e localização da frota veicular, bem como devido ao desconto nos valores de links para conexão de redes.
"A Prefeitura realizou a supressão de itens do contrato com o objetivo de promover economia e otimizar os recursos públicos. Ao assumir a gestão, identificamos possibilidades de redução de custos e, em comum acordo com a empresa contratada, ajustamos o contrato sem comprometer a qualidade dos serviços prestados", afirmou a administração municipal.
Contrato.
Assinado em junho de 2022, o contrato com a Arc Sinalização tinha, inicialmente, valor global de R$ 49,9 milhões por 48 meses, o que representava R$ 12,49 milhões por ano.
Em junho de 2024, houve aditamento de 14,24%, para ampliar o número de câmeras, o que fez o valor global saltar para R$ 57,09 milhões - assim, o custo nos dois anos seguintes seria de R$ 16,05 milhões.
Com a supressão de 11,29% promovida em 2025 pela Prefeitura, o valor global do contrato caiu para R$ 51,45 milhões, reduzindo o custo nos próximos 12 meses para R$ 10,409 milhões.