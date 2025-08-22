Taubaté reduz contrato das câmeras de segurança em R$ 5,6 milhões

A Prefeitura de Taubaté efetuou um corte de R$ 5,643 milhões no contrato das câmeras de monitoramento. Com a medida, o custo anual caiu de R$ 16,052 milhões para R$ 10,409 milhões.

À reportagem, a Prefeitura afirmou que o corte não afetará o número de câmeras, que continua a ser de 295 conjuntos, dos quais 30 contam com a tecnologia de reconhecimento facial. Segundo o município, a redução será sobre terminais digitais, além de programas e equipamentos de telemetria e localização da frota veicular, bem como devido ao desconto nos valores de links para conexão de redes.