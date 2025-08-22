Márcio Ferreira morre aos 24 anos em SJC; notas de falecimento

WALTER PINHEIRO Falecimento: 22/08/2025 Idade: 81 anos Velório: Urbam Sala 5 Sepultamento: 23/08/2025 às 10h00 Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

JOSE RICARDO DE ALMEIDA REZENDE COSTA Falecimento: 22/08/2025 Idade: 74 anos Velório: Velório Municipal Santana Sepultamento: 23/08/2025 às 10h00 Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

AMIR DA CUNHA Falecimento: 22/08/2025 Idade: 82 anos Velório: Urbam Sala 4 Sepultamento: 23/08/2025 às 14h00 Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

ATEMISTO GONÇALVES

Falecimento: 22/08/2025

Idade: 86 anos

Velório: Velório Municipal Paraíso

Sepultamento: 23/08/2025 às 09h00

Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

IRACEMA ALBANO DE OLIVEIRA

Falecimento: 22/08/2025

Idade: 80 anos

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: 22/08/2025 às 17h00

Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)

THEREZA MARIA VIEIRA

Falecimento: 22/08/2025

Idade: 83 anos

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: 22/08/2025 às 16h30

Local: Cemitério Parque das Flores (SJC)