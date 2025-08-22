24 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OBITUÁRIO

Márcio Ferreira morre aos 24 anos em SJC; notas de falecimento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

AMIR DA CUNHA
Falecimento: 22/08/2025
Idade: 82 anos
Velório: Urbam Sala 4
Sepultamento: 23/08/2025 às 14h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

JOSE RICARDO DE ALMEIDA REZENDE COSTA
Falecimento: 22/08/2025
Idade: 74 anos
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: 23/08/2025 às 10h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

WALTER PINHEIRO
Falecimento: 22/08/2025
Idade: 81 anos
Velório: Urbam Sala 5
Sepultamento: 23/08/2025 às 10h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

ATEMISTO GONÇALVES
Falecimento: 22/08/2025
Idade: 86 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 23/08/2025 às 09h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

IRACEMA ALBANO DE OLIVEIRA
Falecimento: 22/08/2025
Idade: 80 anos
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: 22/08/2025 às 17h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)

THEREZA MARIA VIEIRA
Falecimento: 22/08/2025
Idade: 83 anos
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: 22/08/2025 às 16h30
Local: Cemitério Parque das Flores (SJC)

CLOVIS GONZAGA LOPES
Falecimento: 22/08/2025
Idade: 58 anos
Sepultamento: 22/08/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal de Eugênio de Melo (SJC)

SEBASTIÃO PEREIRA GOULART
Falecimento: 22/08/2025
Idade: 90 anos
Velório: Urbam Sala 2
Sepultamento: 22/08/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

ANTONIO MARCOS RENNÓ MARTINS
Falecimento: 22/08/2025
Idade: 72 anos
Velório: Outras Cidades
Sepultamento: 22/08/2025 às 15h00
Local: Cemitério Bom Pastor / Brasópolis-MG

JOSÉ OLINTO MOTA
Falecimento: 22/08/2025
Idade: 89 anos
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: 22/08/2025 às 14h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)

IDALVA RESENDE CORTEJANO
Falecimento: 21/08/2025
Idade: 74 anos
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: 23/08/2025 às 17h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)

NOEMI FERREIRA DA SILVA
Falecimento: 21/08/2025
Idade: 0 anos
Velório: Horto São Dimas
Sepultamento: 23/08/2025 às 10h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)

VALDEVINO KROM
Falecimento: 21/08/2025
Idade: 72 anos
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: 22/08/2025 às 17h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC/SP)

REGINA CÉLIA DE LIMA MARSON
Falecimento: 21/08/2025
Idade: 65 anos
Velório: Urbam Sala 6
Sepultamento: 22/08/2025 às 16h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

LAZARO DE PAULA DINIZ
Falecimento: 21/08/2025
Idade: 79 anos
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: 22/08/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

MARCO ANTONIO DA SILVA
Falecimento: 21/08/2025
Idade: 70 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 22/08/2025 às 14h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

GEREMIAS CANGANI
Falecimento: 21/08/2025
Idade: 77 anos
Velório: Urbam Sala 3
Sepultamento: 22/08/2025 às 14h30
Local: Cemitério Parque Santo Antonio - Jacareí/SP

MÁRCIO FELIPE ROCHA FERREIRA
Falecimento: 21/08/2025
Idade: 24 anos
Velório: Urbam Sala 4
Sepultamento: 22/08/2025 às 14h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

TEREZINHA GOMES RODRIGUES
Falecimento: 21/08/2025
Idade: 94 anos
Velório: Memorial Bom Retiro/Velório
Sepultamento: 22/08/2025 às 13h00
Local: Cemitério Memorial Bom Retiro (SJC)

ERNESTO DE GODOI
Falecimento: 21/08/2025
Idade: 79 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: 22/08/2025 às 11h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

IDETE VILA NOVA NETTO
Falecimento: 21/08/2025
Idade: 79 anos
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: 22/08/2025 às 10h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

GILBERTO BARBOSA
Falecimento: 21/08/2025
Idade: 85 anos
Velório: Urbam Sala 5
Sepultamento: 22/08/2025 às 08h00
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

DESPOJOS/CINZAS

NATIMORTO (SARAH ARAUJO DOS SANTOS)
Falecimento: 27/04/2021
Idade: 0 anos
Sepultamento: 22/08/2025 às 14h51
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

ANDREA VIANA DOS SANTOS - CINZAS
Falecimento: 12/07/2024
Idade: 50 anos
Sepultamento: 22/08/2025 às 14h00
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários