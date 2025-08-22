ALERTA: Vale registra baixos índices de umidade do ar

A sexta-feira (22) foi marcada por baixos índices de umidade relativa do ar em várias regiões do estado de São Paulo. No Vale do Paraíba, cidades como Taubaté, Pindamonhangaba, Cachoeira Paulista e São Luiz do Paraitinga apresentaram taxas preocupantes, segundo medições oficiais.
Em Taubaté, a umidade mínima chegou a 24%, enquanto em Pindamonhangaba o índice foi de 26,1%. Já Cachoeira Paulista registrou 25%, e São Luiz do Paraitinga, 19%, um dos mais baixos de toda a região.
No restante do estado, algumas cidades do interior apresentaram níveis ainda mais críticos, próximos de 11%, como foi o caso de Ituverava (11,0%) e Altinópolis (11,6%). A capital paulista também foi afetada: no Mirante, a umidade chegou a 22%, enquanto em Interlagos atingiu 29%.
Segundo especialistas, índices abaixo de 30% já configuram estado de atenção, aumentando o risco de problemas respiratórios, desidratação e irritações nos olhos e na pele. Em casos extremos, como os registrados no interior, a situação pode ser equiparada a condições de clima desértico.
Recomendações.
As autoridades orientam que a população do Vale do Paraíba adote medidas preventivas, como beber bastante água ao longo do dia; evitar atividades físicas intensas sob o sol; manter ambientes umidificados, com uso de toalhas molhadas, baldes de água ou vaporizadores; procurar locais mais frescos e arejados.
A previsão é de que os próximos dias mantenham o ar seco na região, exigindo atenção redobrada, principalmente de idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias.