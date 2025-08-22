ALERTA: Vale registra baixos índices de umidade do ar

A sexta-feira (22) foi marcada por baixos índices de umidade relativa do ar em várias regiões do estado de São Paulo. No Vale do Paraíba, cidades como Taubaté, Pindamonhangaba, Cachoeira Paulista e São Luiz do Paraitinga apresentaram taxas preocupantes, segundo medições oficiais.

Em Taubaté, a umidade mínima chegou a 24%, enquanto em Pindamonhangaba o índice foi de 26,1%. Já Cachoeira Paulista registrou 25%, e São Luiz do Paraitinga, 19%, um dos mais baixos de toda a região.

No restante do estado, algumas cidades do interior apresentaram níveis ainda mais críticos, próximos de 11%, como foi o caso de Ituverava (11,0%) e Altinópolis (11,6%). A capital paulista também foi afetada: no Mirante, a umidade chegou a 22%, enquanto em Interlagos atingiu 29%.