Idoso de 71 anos vai a motel com quatro mulheres e passa mal

Um idoso de 71 anos precisou de atendimento médico emergencial após passar mal dentro de um motel em Ourinhos (SP), na noite desta quarta-feira (20). De acordo com informações preliminares, ele estava acompanhado de quatro mulheres no momento em que sofreu o mal súbito.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, o idoso foi encaminhado ao Hospital Regional de Ourinhos, onde permanece sob cuidados médicos. Até o momento, não há atualização sobre o estado de saúde dele.