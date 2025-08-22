24 de agosto de 2025
CRIME EM SÃO JOSÉ

Homem suspeito de matar o pai com barra de ferro em SJC é preso

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Polícia Civil
Homem preso pela Polícia Civil de São José dos Campos
Homem preso pela Polícia Civil de São José dos Campos

O homem investigado por ter matado o próprio pai a golpes de barra de ferro, em São José dos Campos, foi preso nesta sexta-feira (22) na cidade.

Ele foi preso por policiais da Delegacia de Proteção ao Idoso de São José dos Campos, com apoio de policiais do 8º Distrito Policial da cidade, que cumpriram mandado de prisão preventiva expedido pela Vara do Tribunal do Júri. O homem é investigado por homicídio qualificado.

Segundo a polícia, o crime foi cometido pelo investigado contra o próprio pai, pessoa idosa e portadora de severas limitações físicas que o impediam de oferecer qualquer defesa.

Conforme apurado no curso das investigações, conduzidas pela delegacia especializada, o suspeito teria desferido golpes com barras de ferro contra a vítima, ceifando-lhe a vida.

A decretação da prisão preventiva, ocorrida nessa quinta-feira (21), decorreu da “robusta investigação policial, que reuniu elementos probatórios consistentes quanto à autoria e à materialidade do delito, permitindo a pronta resposta do aparato policial a um crime de extrema gravidade”, disse a Polícia Civil.

De posse da ordem judicial, os policiais civis foram até o endereço do investigado para efetuar a prisão. Após os trâmites legais, o preso será submetido a exame de corpo de delito e apresentado ao Poder Judiciário, para a audiência de custódia.

