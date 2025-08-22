Homem suspeito de matar o pai com barra de ferro em SJC é preso

O homem investigado por ter matado o próprio pai a golpes de barra de ferro, em São José dos Campos, foi preso nesta sexta-feira (22) na cidade.

Ele foi preso por policiais da Delegacia de Proteção ao Idoso de São José dos Campos, com apoio de policiais do 8º Distrito Policial da cidade, que cumpriram mandado de prisão preventiva expedido pela Vara do Tribunal do Júri. O homem é investigado por homicídio qualificado.