Mãe matou filho a tiros e tirou a sua própria vida, diz delegado

Uma tragédia chocou os moradores de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta sexta-feira (22). Uma mulher, ainda não identificada oficialmente, matou o filho de 10 anos a tiros e depois tirou a própria vida dentro do apartamento onde a família morava.

Segundo o delegado Gustavo Alves Pinho, da Polícia Civil do Paraná, o marido havia saído de casa para levar a mãe ao hospital. Ao retornar, encontrou a esposa e o filho mortos na cama do quarto, com a arma de fogo ao lado dos corpos.