Mãe matou filho a tiros e tirou a sua própria vida, diz delegado

Uma tragédia chocou os moradores de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta sexta-feira (22). Uma mulher, ainda não identificada oficialmente, matou o filho de 10 anos a tiros e depois tirou a própria vida dentro do apartamento onde a família morava.
Segundo o delegado Gustavo Alves Pinho, da Polícia Civil do Paraná, o marido havia saído de casa para levar a mãe ao hospital. Ao retornar, encontrou a esposa e o filho mortos na cama do quarto, com a arma de fogo ao lado dos corpos.
“Infelizmente, no local constatamos que havia duas pessoas mortas, uma criança de aproximadamente 10 anos e a mulher. Ambas estavam deitadas, e a arma estava próxima ao corpo das vítimas”, explicou o delegado.
Ainda de acordo com as investigações, o casal teria tido uma discussão na noite anterior, mas sem agressões físicas. No imóvel, foram apreendidos a arma sem registro e um bilhete, que sugere intenção de cometer um ato extremo. O documento será periciado para confirmar a autoria.
O marido foi levado à delegacia e deve responder por posse ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil reforçou que o inquérito segue em andamento para esclarecer todos os detalhes e afastar a possibilidade de envolvimento de terceiros.
A tragédia gerou grande comoção na região, com familiares e vizinhos abalados pelo caso.