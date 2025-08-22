24 de agosto de 2025
DESPEDIDA

Adeus, Lázaro Diniz: aposentado de 79 anos morre em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Lázaro de Paula Diniz era morador da zona norte de São José
Lázaro de Paula Diniz era morador da zona norte de São José

Morreu nessa quinta-feira (21), aos 79 anos, o aposentado Lázaro de Paula Diniz, morador do Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos.

Segundo familiares, ele teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e estava internado em um hospital na região central da cidade.

O corpo do aposentado foi velado no Velório Municipal de Santana, na zona norte. O enterro estava marcado para 15h desta sexta-feira (22), no Cemitério Maria Peregrina.

Lázaro deixa mulher, dois filhos e duas netas. Segundo familiares, ele era bastante conhecido na região norte. Ele atuava há muitos anos como ministro de Eucaristia na paróquia São Benedito, no Alto da Ponte.

“Meu tio, meu padrinho. Exemplo de caráter, de pai de família, de perseverança. Sempre alegre e disposto, principalmente em ajudar ao próximo”, disse o administrador de empresas Ricardo Antonio Diniz, sobrinho e afilhado de Lázaro.

“Fica seu legado e as boas memórias que tenho do senhor. Fica agora a saudade da família e amigos. Vai com Deus e até breve”, completou.

