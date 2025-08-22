Adeus, Lázaro Diniz: aposentado de 79 anos morre em São José

Morreu nessa quinta-feira (21), aos 79 anos, o aposentado Lázaro de Paula Diniz, morador do Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos.

Segundo familiares, ele teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e estava internado em um hospital na região central da cidade.