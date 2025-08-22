Amvale lança campanha '5 destinos 1 região' em congresso estadual

A Amvale (Associação de Municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte) participará do 67º Congresso Estadual de Municípios, evento promovido pela APM (Associação Paulista de Municípios), representando a região no encontro que há mais de seis décadas fortalece a gestão pública e a união das cidades paulistas.

O congresso será realizado de 26 a 28 de agosto, na Mercado Livre Arena Pacaembu, pela primeira vez na capital São Paulo e com extensa programação pautada em temas para a defesa do municipalismo.