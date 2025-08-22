24 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
GESTÃO PÚBLICA

Amvale lança campanha '5 destinos 1 região' em congresso estadual

Por Da redação | Piquete
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Praia do Litoral Norte
Praia do Litoral Norte

A Amvale (Associação de Municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte) participará do 67º Congresso Estadual de Municípios, evento promovido pela APM (Associação Paulista de Municípios), representando a região no encontro que há mais de seis décadas fortalece a gestão pública e a união das cidades paulistas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O congresso será realizado de 26 a 28 de agosto, na Mercado Livre Arena Pacaembu, pela primeira vez na capital São Paulo e com extensa programação pautada em temas para a defesa do municipalismo.

“Para a Amvale é uma grata satisfação representarmos nossos 39 municípios associados e fazer deste evento um marco, com um grande stand que apresentará nossas cinco regiões turísticas como destinos de uma única e diversificada região, a campanha 5 destinos 1 região”, disse o presidente da Amvale, Rômulo Luszczynski, o Rominho, prefeito de Piquete.

Em um espaço exclusivo no evento, o stand da Amvale foi pensado para recepcionar prefeitos e autoridades, além de ser oportunidade para networking, troca de experiências e atualizações sobre as pautas municipais mais relevantes.

“Convidamos todos a participar e estaremos disponíveis para que os municípios divulguem suas cidades, mostre seus atrativos turísticos, econômicos e culturais para um público seleto de gestores e representantes de todo Estado de São Paulo”, afirmou Clodomiro Junior, Diretor Executivo da associação.

As inscrições, programação oficial e informações do 67º CEM estão disponíveis na internet (clique aqui).

No evento, a associação da região vai lançar o 2º Prêmio Amvale de Gestão Responsável, premiação pautada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e que, em 2024, reconheceu as políticas, projetos e serviços relacionados à sustentabilidade em todas as esferas do setor público dos 39 municípios da região. Na edição de 2025 serão 20 categorias. As inscrições são gratuitas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários