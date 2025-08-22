Amvale lança campanha '5 destinos 1 região' em congresso estadual

A Amvale (Associação de Municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte) participará do 67º Congresso Estadual de Municípios, evento promovido pela APM (Associação Paulista de Municípios), representando a região no encontro que há mais de seis décadas fortalece a gestão pública e a união das cidades paulistas.
O congresso será realizado de 26 a 28 de agosto, na Mercado Livre Arena Pacaembu, pela primeira vez na capital São Paulo e com extensa programação pautada em temas para a defesa do municipalismo.
“Para a Amvale é uma grata satisfação representarmos nossos 39 municípios associados e fazer deste evento um marco, com um grande stand que apresentará nossas cinco regiões turísticas como destinos de uma única e diversificada região, a campanha 5 destinos 1 região”, disse o presidente da Amvale, Rômulo Luszczynski, o Rominho, prefeito de Piquete.
Em um espaço exclusivo no evento, o stand da Amvale foi pensado para recepcionar prefeitos e autoridades, além de ser oportunidade para networking, troca de experiências e atualizações sobre as pautas municipais mais relevantes.
“Convidamos todos a participar e estaremos disponíveis para que os municípios divulguem suas cidades, mostre seus atrativos turísticos, econômicos e culturais para um público seleto de gestores e representantes de todo Estado de São Paulo”, afirmou Clodomiro Junior, Diretor Executivo da associação.
As inscrições, programação oficial e informações do 67º CEM estão disponíveis na internet (clique aqui).
No evento, a associação da região vai lançar o 2º Prêmio Amvale de Gestão Responsável, premiação pautada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e que, em 2024, reconheceu as políticas, projetos e serviços relacionados à sustentabilidade em todas as esferas do setor público dos 39 municípios da região. Na edição de 2025 serão 20 categorias. As inscrições são gratuitas.